В «Госуслуги биометрия» зарегистрировались 470 тыс россиян

ТАСС: количество зарегистрированных в «Госуслуги биометрия» выросло в 8 раз

Количество жителей России, которые зарегистрировались в программе «Госуслуги биометрия», в 2024 году увеличилось в восемь раз до 470 тыс. Это связано с выходом на рынок новых сервисов, где можно применять такие данные, рассказал ТАСС вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Власти стараются сделать так, чтобы биометрия стала популярна у россиян больше, чем стандартные способы идентификации личности. При этом житель страны сам вправе решать, использовать такие данные или нет.

Григоренко отметил, что биометрия становится популярна у россиян. В 2024 году такие данные предоставили в очном режиме 2,2 млн человек.

По мнению вице-премьера, популярность биометрии выросла в связи с тем, что на рынок выходят новые сервисы, в которых нужна подобная информация. Также пользователи оценивают продуманную регуляторику — в РФ жесткие требования к безопасности таких данных.

Ранее Минцифры предложило продавать энергетики по биометрии. Постановление еще находится на доработке.