Минцифры предложило продавать энергетики по биометрии

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило ввести вход на «Госуслуги» и продажу энергетиков по биометрии. Соответствующий проект постановления опубликован на портале публикования проектов нормативно-правовых актов.

Так, россияне смогут по стандартной биометрии подтверждать свой возраст при покупке энергетиков в магазинах.

В настоящее время граждане могут войти на «Госуслуги» по стандартной биометрии. Она является вторым фактором защиты аккаунта, которую не все могут зарегистрировать. При нововведении войти на «Госуслуги» можно будет с помощью упрощенной биометрии.

В Минцифры отметили, что постановление еще может быть доработано. Сдача и сбор биометрии в единую биометрическую систему (ЕБС) проходят на добровольной основе.

Ранее стало известно, что у россиян появится новый способ защиты аккаунта на «Госуслугах».