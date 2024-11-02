У россиян появится новый способ защиты аккаунта на Госуслугах

Упрощенную биометрию можно будет выбрать фактором защиты аккаунта на Госуслугах

Упрощенную биометрию можно будет выбрать как второй фактор защиты аккаунта в Госуслугах. В целом количество сервисов для пользователей Единой биометрической системы, внесших свои данные в приложения «Госуслуги биометрия», увеличат, сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект постановления правительства.

Документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов. Судя по законопроекту, упрощенную биометрию также можно будет использовать в качестве новой защитной меры для своей учетной записи на Госуслугах. Пока что приложение требует стандартную биометрию.

Пояснительная записка гласит, что с введением упрощенной биометрии в качестве нового фактора защиты аккаунта ощутимо вырастет число людей, использующих подобный способ.

Кроме того, благодаря стандартной биометрии проживающие за рубежом россияне смогут подтвердить право на получение пенсии. С 1 марта 2025 года стандартную биометрию также хотят использовать для того, чтобы граждане могли подтвердить свое совершеннолетие во время покупки энергетика в магазине.

В Минцифры добавили, что версия законопроекта постановления может дополняться.