В Госдуму внесут законопроект, позволяющий передавать родителям пенсионные баллы

В пояснительной записке говорится, что планируется установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не более двух, родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя — в полном объеме.

Величина индивидуального пенсионного коэффициента родителя не может быть больше десяти, то есть максимального значения, установленного законом. Это также распространяться на родителей застрахованных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в России и имеющих право на страховую пенсию.

Отмечается, что минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях составляют от 15 лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. По словам авторов инициативы, в таких условиях нужна дополнительная поддержка для тех, кто выходит на пенсию.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это показатель, определяющий размер пенсии, начисляемый за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой при расчете пенсии.

Ранее сообщалось, что индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год -1 февраля и 1 апреля.Индексация пенсий россиян в этом году составляет 7,5%, что отстает от инфляции по основным статьям затрат.