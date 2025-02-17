В Госдуму внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом

Депутаты ГД от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который расширяет возможности самообороны при незаконном проникновении в дом, сообщил в Telegram-канале депутат от партии, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Согласно проекту, граждане смогут защищаться любыми доступными методами в таких случаях без риска уголовного наказания.

«Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — отметил Нилов.

В пояснительной записке отмечается, что следует законодательно закрепить право граждан защищать свою жизнь и своих родных и близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, независимо от того, соответствовали ли защитные действия характеру и опасности посягательства.

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