Москвичи заступаются за соседа, который убил подселенного к нему мужчину

Москвич на протяжении 15 лет отбивался от непрошенных гостей, которых подселяли к нему в квартиру, и в итоге убил одного из них. Жители столицы заступились за совершившего преступление мужчину, сообщает kp.ru .

59-летний москвич Андрей В. рассказал, что с 2009 года 2/3 его однокомнатной квартиры на Восточной улице были перепроданы или передарены более 6 раз. Раньше жилье можно было по документам раздробить на любое количество частей, что москвич и сделал.

Он записал доли на супругу, с которой впоследствии развелся, и сына, а те продали их. С тех пор каждый новый владелец жилья подселял к мужчине якобы своих знакомых, которые заставляли москвича продать свою долю за копейки.

Порой в квартиру площадью 30 «квадратов» заявлялось сразу более 10 непрошенных гостей. По словам москвича, эти люди били его, угрожали, потому что он не хотел продавать свою долю за бесценок. Соседи подтверждают, что Андрей часто ходил весь в синяках.

В какой-то момент в квартиру подселили очередного мужчину. Тогда москвич совершил убийство. Он нанес непрошенному гостю несколько ударов по голове черенком от лопаты. Андрей уверяет, что это была самооборона. Сейчас он находится в СИЗО.

Соседи встали на защиту мужчины. Они называют его добрым и порядочным человеком с тяжелой судьбой.