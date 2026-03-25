В Госдуме заверили, что полный запрет VPN в России не рассматривается

Полный запрет VPN-сервисов в России не обсуждается. Он может негативно повлиять на развитие цифровой экономики, отметил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»), сообщает ТАСС .

По словам депутата, VPN-сервисы, которые соблюдают российские законы, помогают бизнесу с туннелированием трафика и защитой данных. Этот инструмент активно используется в корпоративном секторе.

«Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», — отметил депутат.

Он добавил, что есть виртуальные сеты, которые не соблюдают российские законы. С ними борется Роскомнадзор. Работа ведется «точечно», она будет продолжена и дальше.

Депутат не считает необходимым создание государственного VPN-сервиса, который бы позволил россиянам за рубежом пользоваться отечественными сервисами. По его словам, такие сети все равно «очень быстро» заблокируют в недружественных странах.

Он добавил, что вопрос доступа к российским сервисам из-за границы решается и существующими сейчас средствами. Ранее Горелкин также сообщал, что государство не планирует вводить штрафы за использование VPN.

