Горелкин: штрафы и запрет VPN в России не обсуждаются

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил , что государство не планирует вводить запрет или штрафы за использование VPN. Информацию об это он назвал фейком.

Горелкин напомнил, что ранее от имени Роскомнадзора была осуществлена фейковая рассылка о запрете использования VPN. Таким образом анонимные злоумышленники решили напугать граждан.

Он также отметил, что это далеко не первый случай. Письма, которые пытаются сделать максимально похожими на рассылки от официальных ведомств, — излюбленный прием мошенников.

«На самом деле, ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются», — заключил Горелкин.

Ранее сообщалось, что мошенники блокируют айфоны россиян через VPN на фоне ограничения мессенджера Telegram. Оживить смартфон не помогает ни нажатие на все кнопки, ни перезагрузка телефона.

