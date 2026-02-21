Мошенники блокируют айфоны россиян через VPN на фоне ограничения Telegram
Фото - © Unsplash.com
Мошенники блокируют айфоны россиян через VPN на фоне ограничения мессенджера Telegram. Оживить смартфон не помогает ни нажатие на все кнопки, ни перезагрузка телефона, сообщает SHOT.
Злоумышленники начали предлагать владельцам «яблочных» смартфонов бесплатный VPN, который доступен в App Store. Для обхода ограничений в работе мессенджера пользователи активируют приложение, предоставляют сервису права на изменение сетевых настроек и вводят свой пароль от телефона.
В течение нескольких дней все работает без проблем, однако после отключения VPN владелец устройства получает письмо на электронную почту, привязанную к Apple ID, о том, что iPhone заблокирован. Для разблокировки требуется заплатить 100 тыс. рублей.
При этом сам айфон превращается в «кирпич». На главном экране всплывает окно с требованием ввести данные для аутентификации — это пароль от серверов VPN, который есть только у мошенников.
