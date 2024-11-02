В Госдуме заявили о произошедшем в зоне СВО переломе

сегодня в 17:58

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил о переломе в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает «Лента.ру» .

«Можно ответственно сказать, что перелом произошел. Вооруженные силы РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях», — рассказал Швыткин.

Он подчеркнул, что в зоне СВО произошел перелом и в настоящее время российские подразделения активно выдавливают ВСУ.

Депутат добавил, что каждый освобожденный населенный пункт имеет важное значение, так как они служат укрепленными опорными пунктами.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в ДНР.