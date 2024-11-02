Российская армия взяла Кураховку

Российские войска взяли под контроль Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в ДНР. 1 ноября российские силы также освободили Новоукраинку и Шахтерское, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Першотравневое освободили при успешных наступательных действиях группировки войск ВС РФ «Запад». Кураховку взяли усилиями бойцов группы «Центр».

За минувшие сутки российские военные также поразили пункт управления украинского нацформирования «Кракен». Кроме того, ВС РФ атаковали топливную базу ВСУ, цех по созданию ударных дронов, военный аэродром, а также технику и личный состав ВСУ в 149 районах.

Ранее российские войска освободили Доброволье и Ясную Поляну.