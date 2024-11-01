сегодня в 13:04

Российская армия освободила населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка (ДНР). Бойцы ВС России также взяли под контроль Леонидовку в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Новоукраинку и Шахтерское, а также Добровольное и Ясную Поляну в ДНР удалось освободить усилиями бойцов группировки войск «Восток». Военнослужащие этой группы проявили решительные действия, отметили в Минобороны.

Бойцы «Востока» также поразили формирования нескольких бригад ВСУ, морской пехоты, нацгвардии и теробороны Украины.

В зоне ответственности «Восточной» группировки украинские силы потеряли до 840 бойцов, восемь боевых бронированных машин, три танка, 15 артиллерийских орудий и 50 автомобилей.