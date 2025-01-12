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В Госдуме заявили, что Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе, сообщает РИА Новости .

«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем», — отметил он.

Парламентарий добавил, что это будет касаться не всех сфер и должностей.

В качестве примера он привел врачей, которые не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов больных.

По его словам, технологии должны взять на себя эту компенсационную функцию.

Ранее сообщалось, что в России прошла самая короткая рабочая неделя в 2025 году, она продлится два дня — 9 и 10 января.

По производственному календарю в 2025 году из 365 дней будет 247 рабочих и 118 — выходных (праздничных) дней.