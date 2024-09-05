В Госдуме выступили против идеи пересадить чиновников на общественный транспорт

Депутат Госдумы Евгений Федоров осудил предложение своего коллеги по комитету Владимира Плякина заставить чиновников ездить на общественном транспорте вместо личных автомобилей, сообщает «Инфо 24» .

Он сослался на Конституцию РФ и закон, которые позволяют любому гражданину выбирать удобный ему транспорт.

«Почему, если какой-то депутат захочет приехать на своем автомобиле, ему запрещено это делать в какие-то из дней?» — отмечает Федоров.

Законопроект, обязывающий чиновников пользоваться общественным транспортом, внес на рассмотрение нижней палаты депутат Владимир Плякин. По его мнению, это помогло бы им на собственном примере осознать существующие проблемы и ответственно отнестись к поиску путей их решения.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила провести в России «демографическую спецоперацию». Она считает, что российские семьи должны воспитывать не меньше четырех детей.