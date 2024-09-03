В Госдуме призвали провести в России «демографическую спецоперацию»
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Глава комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила за проведение в стране «демографической спецоперации», сообщает «МК».
Соответствующее предложение депутат выдвинула во время сессии «Демографический суверенитет как основа экономического развития России» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Коэффициент рождаемости составляет всего 2,17. Цель — 51% населения должны быть многодетными», — подчеркнула парламентарий.
Останина добавила, что российские семьи должны воспитывать четверых или пятерых детей.
Директор ВЦИОМ Константин Абрамов поддержал позицию депутата. По его мнению, в РФ нужно минимизировать количество «взрослых инфантилов», которые предпочитают нести ответственность лишь за себя.