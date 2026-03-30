В Госдуме выступили против идеи Дерипаски о шестидневной рабочей неделе

Депутат Нилов: переход на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал предложение предпринимателя Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели в России, сообщает «Абзац» .

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о глобальном экономическом кризисе и предложил соотечественникам работать по 12 часов в день, включая субботу.

Парламентарий отметил, что бизнесмен, «достигший серьезных результатов, имеет право на свою позицию». При этом в настоящее время в Госдуме эти вопросы не обсуждаются.

Нилов подчеркнул, что ему ближе тема четырехдневной рабочей недели с сохранением дохода сотрудника и без перегрузки работодателей — через технологии и оптимизацию.

«Нам надо стремиться повышать производительность труда. А говорить о том, что сегодня необходимо менять устоявшуюся многолетнюю форму занятости и вводить шестидневку, — я, конечно, против. Мне ближе четрехдневка, но и тут, я считаю, никакого жесткого регулирования не должно быть», — заключил депутат Госдумы.

