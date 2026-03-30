Дерипаска призвал россиян работать с 8 утра до 8 вечера, включая субботу

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил о глобальном экономическом кризисе и предложил россиянам работать по 12 часов, включая субботу. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По его мнению, кризис вызван «тяжелой трансформацией», которую необходимо преодолеть как можно быстрее. Дерипаска отметил, что с этим поможет умение россиян «в тяжелые минуты собраться и работать больше».

Поэтому он предложил перейти на 12-часовой рабочий день, включая субботу.

«И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — написал он.

Бизнесмен уточнил, что знает граждан, которые начали жить по такому графику еще в девяностые и с тех пор не прекращали. По его словам, таким людям «будет полегче, чем остальным».

Ранее Росстат зафиксировал уменьшение рабочего дня в 2025 году. Его средняя продолжительность составила 7 часов 9 минут.

