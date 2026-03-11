Росстат зафиксировал уменьшение рабочего дня в 2025 году

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2025 году сократилась. Она составила 7 часов 9 минут, сообщает ТАСС .

По данным Росстата, в сравнении с 2024 годом показатель уменьшился на 2 минуты, или на 0,3%.

Больше всех в минувшем году трудились представители сферы рыболовства — их рабочий день в среднем длился 8 часов 15 минут. На втором месте по продолжительности — работники по добыче металлических руд, которые трудились 7 часов 45 минут. Замыкают тройку сотрудники сферы административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг — 7 часов 37 минут.

Ранее в двух сферах в России средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей.

