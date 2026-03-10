В двух сферах в РФ средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей

РИА Новости: сотрудники НПФ в среднем зарабатывают более 500 тысяч рублей

В декабре 2025 года в России были зафиксированы всего две сферы экономики со среднемесячным доходом сотрудников выше 500 тысяч рублей. Ими стали деятельность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и финансовое посредничество, сообщает РИА Новости .

Работники НПФ получали в среднем 516,6 тысячи рублей, а специалисты в области денежного посредничества — 515,3 тысячи рублей. Для сравнения, в декабре 2024 года подобный уровень дохода показывали только сотрудники негосударственных пенсионных фондов.

Третье и четвертое места по уровню оплаты труда заняли добыча нефти и природного газа (450 тысяч рублей) и производство информационных носителей, таких как кассеты и диски (405 тысяч рублей). За ними следует вспомогательная деятельность в финансовой сфере со средней зарплатой в 388,8 тысячи рублей.

Далее в рейтинге расположились сфера звукозаписи и издания музыки (367,5 тысячи рублей), пассажирские авиаперевозки (также 367,5 тысячи рублей), а также научные исследования в области общественных и гуманитарных наук (364,9 тысячи рублей).

Завершают десятку отраслей-лидеров по заработной плате сотрудники международных организаций, чей средний доход в конце 2025 года составил 333,7 тысячи рублей, а также работники, занятые организацией конференций и выставок (331,8 тысячи рублей).

Указанная среднемесячная заработная плата рассчитывается до вычета налога на доходы физических лиц и включает в себя все премиальные и бонусные выплаты. Данный показатель учитывает доходы всех работников, включая тех, кто получает сверхвысокие оклады. В целом по стране средний доход россиян в конце 2025 года достиг 139,7 тысячи рублей, что превышает показатель декабря 2024 года, равный 128,7 тысячи рублей.

