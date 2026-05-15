сегодня в 14:38

Извращенец сексуально надругался над девушкой на входе в столичное метро

В Москве задержали мужчину, который накинулся на прохожую прямо на входе в метро и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК России по столице .

Инцидент произошел на «Красногвардейской» днем 6 мая. Зайдя на станцию, мужчина набросился на прохожую. Применяя насилие, он надругался над ней.

Потерпевшая после происшествия немедленно обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Правоохранители вычислили подозреваемого в кратчайшие сроки. После задержания с ним провели следственные действия. Вскоре ему официально предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Также следствие выясняет причастие мужчины к другим аналогичным преступлениям.

