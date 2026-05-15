Нарколог объяснил «трезвые пятна» на карте России

Врач психиатр-нарколог Егор Батырев заявил, что разница в потреблении алкоголя по регионам связана с культурой, составом населения и физиологическими особенностями, сообщает Life.ru .

Ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Егор Батырев пояснил, что уровень потребления алкоголя зависит не только от доходов и доступности спиртного. В ряде регионов застолья и крепкий алкоголь остаются частью традиционного уклада, в других модель потребления меняется.

По словам специалиста, в Москве на статистику влияет состав населения и новая городская культура. На Севере и Дальнем Востоке роль могут играть не только традиции, но и особенности ферментной системы у части жителей. Из-за этого организм иначе реагирует на спиртное, а контроль над количеством выпитого может снижаться быстрее.

Батырев подчеркнул, что низкие показатели не означают отсутствия зависимостей. Снижение потребления одного вещества не исключает проблем с другими формами зависимости.

В апреле 2026 года минимальный показатель зафиксировали в Чечне — 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии он составил 0,63 литра, в Дагестане — 0,9 литра. Наибольшие значения показали Ненецкий автономный округ (18,2 литра), Еврейская автономная область (14,76) и Чукотка (14,17 литра).

