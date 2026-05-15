Ефимов: участок набережной Западный Порт готов больше чем на 85%

Степень готовности набережной «Западный порт» уже превышает 85%. Объект является частью масштабной реконструкции столичной набережной Москвы-реки на участке от Филевского Парка и до «Мастерской П. Н. Фоменко», сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продолжается реконструкция набережной „Западный порт“ протяженностью свыше 800 м. Вдоль береговой линии установлены пешеходные ограждения, специалисты приступили к работам по укладке гранитной плитки и монтажу светодиодных фонарей. В будущем здесь появятся пешеходные и велодорожки, спортивная площадка. Сейчас готовность набережной превышает 85%», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что работы планируется завершить в текущем году.

Благодаря переустройству бывшей промышленной зоны в городе сформируют современное, удобное и многофункциональное общественное пространство, открытое для всех жителей и гостей столицы. Это станет новой точкой притяжения. Как добавили в Градостроительном комплексе Москвы, также вырастет инвестиционная привлекательность окрестных районов и улучшится уровень жизни москвичей.

По словам руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, набережную «Западный порт» продолжит новая набережная от Белорусского моста до театра «Мастерская Петра Фоменко» протяженностью порядка 1,2 км.

«Здесь ведутся работы по укреплению береговой линии, создаются искусственные насыпи для расширения территории. С открытием двух набережных появится новый пешеходный маршрут от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста», — пояснил Десятков.

Ранее мэр столицы рассказывал про создание пешеходного маршрута от моста Академика Королева до театра «Мастерская П. Н. Фоменко».