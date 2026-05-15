Петербург украсят 3650 элементов к 323-летию города

В Санкт-Петербурге начали праздничное оформление ко Дню города. В 12 районах разместят более 3650 декоративных элементов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Концепция оформления повторяет прошлогоднюю программу. Украшения появятся в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Петроградском, Приморском и Петродворцовом районах.

По данным пресс-службы Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, в оформлении используют символику Петровских времен: штандарты, стяги, армейские и морские знамена, флаги России и Санкт-Петербурга по эскизам Петра I.

Праздничные элементы разместят на Невском, Суворовском, Московском, Каменноостровском и Большом проспекте Васильевского острова, а также на Адмиралтейской, Дворцовой, Воскресенской, Смольной и Университетской набережных. Всего программа охватывает 75 адресов.

На разделительном газоне дороги в аэропорт Пулково установят композицию из 12 кубов. Монтаж начнется с 18 мая. С 25 мая по 9 июня оформление будет приурочено и ко дню рождения Петра I.

С 14 мая в городе размещают 390 праздничных плакатов, видеоролики запустят на 25 электронных дисплеях. В метро задействуют 770 рекламных поверхностей и будут транслировать звуковой ролик на эскалаторах.

