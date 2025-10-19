В Госдуме РФ предложили предоставлять работающим отцам 5 допвыходных в год

Зампред Госдумы Борис Чернышов отправил обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову, в котором предложил предоставлять работающим отцам, усыновителям или опекунам детей в возрасте до 14 лет право на 5 дополнительных оплачиваемых выходных дней в год. Документ оказался в распоряжении РИА Новости .

В нем предлагается внести поправки в Трудовой кодекс России. Так, работающим отцам планируется предоставлять возможность брать дополнительные выходных дней ежегодно. Они должны оплачиваться.

Время отдыха может тратиться на то, чтобы ухаживать за ребенком или заниматься его воспитанием. Например, отец сможет посещать с ребенком докторов, различные мероприятия.

Чернышов подчеркнул, что активное участие отца в жизни ребенка считается одним из важнейших факторов хорошего воспитания. Депутат считает, что внесение поправок в ТК РФ будет значимым шагом в области поддержки семей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.