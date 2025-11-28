В Госдуме РФ отрицают планы по повышению пенсионного возраста

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ответ на публикации в СМИ о якобы запланированном повышении пенсионного возраста в России подчеркнул необходимость «остановить распространение паники», так как слухи не соответствуют действительности, пишет ТАСС .

По словам Нилова, вопрос о проведении новой пенсионной реформы и увеличении возраста выхода на пенсию не обсуждается правительством на официальном уровне. Таким образом он отреагировал на сообщения в СМИ и социальных сетях о якобы готовящихся изменениях в пенсионной системе.

«В Государственной думе законопроектов на эту тему нет. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах — ни в открытых, ни в закрытых — не ведется», — подчеркнул глава комитета.

Он заверил, что в утвержденном бюджете предусмотрены все необходимые средства для выплаты пенсий. Депутат сообщил, что бюджет на ближайшие 3 года содержит все средства для обеспечения выплат всем пенсионерам, включая индексацию и доплаты.

По его словам, в Госдуму, наоборот, регулярно поступают предложения о снижении пенсионного возраста для определенных категорий граждан.

