Старение населения угрожает стабильности социального обеспечения в России

В будущем изменение соотношения работающих и пожилых людей в России может потребовать проведения реформы системы пенсионного обеспечения. Согласно подсчетам лаборатории исследований базового пенсионного дохода института экономики РАН, зависимость пенсионной системы от трансфертов из бюджета будет увеличиваться, тогда вместо страховой пенсии появится базовый пенсионный доход, сообщает « Коммерсант ».

Пенсионная система РФ существует на основе страховых принципов. Большая часть средств, направляемых на выплату пенсий, финансируется благодаря страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, которое работодатели платят за сотрудников в Социальный фонд.

Меньшее количество средств идет за счет трансфертов из федерального бюджета. В 2018 году для уменьшения количества выходящих на пенсию на фоне падения объема трудоспособного населения власти увеличили пенсионный возраст на 5 лет.

Согласно наиболее реалистичному демографическому прогнозу Росстата, население РФ, которое в начале 2025 года было 146,1 млн человек, к 2035-му уменьшится до 141,3 млн. К 2045 оно сократится до 139 млн.

Из-за старения многочисленных поколений времен СССР и вхождения в фертильный возраст малочисленных поколений женщин, появившихся на свет после 1990 года, суммарный эффективный коэффициент демографической нагрузки пожилыми в 2025-2045 годах вырастет с 37,1% до 51,2%. Это показатель 2018 года, когда увеличили пенсионный возраст.

Таким образом, пенсионной системе нужны будут трансферты из федерального бюджета на фоне уменьшения населения, роста зарплат, увеличения разрыва между трудовым и пенсионным доходом. Если это случится, вероятен частичный отказ от страховой пенсионной модели. Также произойдет переход к схеме базового пенсионного дохода по части пенсии. Он не будет зависеть от размера уплаченных страховых взносов.

