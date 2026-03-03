В Госдуме рассказали о порядке возврата денег за туры в ОАЭ

Россияне, которые отказались от туров в ОАЭ на фоне военных действий, имеют право требовать возврата средств. Но туроператоры могут удержать сумму фактически понесенных расходов. О том, как действовать в такой ситуации, рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, сообщает ТАСС .

По словам депутата, в случае несогласия с условиями отмены тура туристу нужно запросить у туроператора письменный расчет затрат. Компания вправе удержать только те средства, которые уже были перечислены контрагентам (например, авиакомпаниям или отелям) и не подлежат возврату.

«При несогласии c расчетом следует направить туроператору официальную претензию. В случае отказа от пересмотра суммы возврата гражданам следует обращаться в Роспотребнадзор или в суд», — отметил Кривоносов.

Депутат также порекомендовал туристам рассматривать альтернативные варианты путешествия. По договоренности с туроператором можно выбрать другое направление или перенести даты поездки.

