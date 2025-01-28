В Госдуме рассказали, как забрать пенсионные накопления в 2025 году

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что россияне смогут сразу забрать свои пенсионные накопления в 2025 году, если их сумма будет менее 412 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, через Госуслуги или МФЦ. В случае, если накопления превышают 412 тыс. рублей, пенсионеру будут назначены ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, он зависит от суммы накоплений и установленного периода выплат.

В этом году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года. Например, если пенсионные накопления составляют 500 тыс. рублей, то каждый месяц будет выплачиваться около 1852 рублей.

Для вычисления страховой пенсии используется специальная формула, включающая в себя стоимость пенсионного коэффициента (СПК), фиксированную выплату (ФВ) и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление об индексации пенсионных выплат, которое уже доступно на правовом портале. Согласно новым правилам, пенсионеры получат повышенные выплаты в два этапа: февральскую пенсию и январскую доплату одновременно.