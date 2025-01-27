В Сети появилась памятка по расчету пенсии

Для вычисления страховой пенсии используется специальная формула, включающая в себя стоимость пенсионного коэффициента (СПК), фиксированную выплату (ФВ) и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Памятка о том, как рассчитать пенсию, появилась на РБК .

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление об индексации пенсионных выплат, которое уже доступно на правовом портале. Согласно новым правилам, пенсионеры получат повышенные выплаты в два этапа: февральскую пенсию и январскую доплату одновременно.

Правительство также установило новые значения пенсионных показателей с начала 2025 года. Теперь индивидуальный пенсионный коэффициент достигнет отметки в 145,69 руб., а фиксированная часть пенсии вырастет до 8907,70 руб. Повышение затронет как стоимость пенсионного балла, так и базовую часть страховой пенсии — их увеличат на 9,5%.

Вот пример, как рассчитать пенсию самостоятельно. Если гражданин накопил 50 пенсионных баллов, его пенсия составит 16 192,2 рубля. Эта сумма складывается из произведения 50 баллов на 145,69 рублей (стоимость одного балла) плюс фиксированная выплата в размере 8 907,70 рублей. При продлении трудового стажа на десятилетие индивидуальный пенсионный коэффициент увеличится в 2,32 раза, а двухлетняя переработка приведет к его умножению на 1,12.

В соответствии с утвержденным Государственной Думой бюджетом Социального фонда России, первоначальное повышение страховых пенсий с начала 2025 года составило 7,3%. Однако глава государства Владимир Путин впоследствии дал указание правительству увеличить индексацию до 9,5%, приведя ее в соответствие с фактическим уровнем инфляции.