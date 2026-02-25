сегодня в 12:54

В Госдуме призвали Telegram открыть представительство в России

В Госдуме снова призвали руководителей Telegram открыть представительство на территории РФ, чтобы мессенджер в стране работал без замедлений, сообщает SHOT .

Зампред комитета ГД по информполитике, ИТ и связи Андрей Свинцов отметил, что отечественный рынок заметен для Telegram и глава мессенджера Павел Дуров, как гражданин России, должен уважать россиян.

По его словам, для стабильной работы этого мессенджера нужно открыть в России представительство компании, начать хранить в стране личные данные пользователей из РФ и наладить сотрудничество со спецслужбами.

Ранее Мосгорсуд согласился с завершением производства по делу о замедлении мессенджеров Telegram и WhatsApp*.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, террористической и запрещена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.