Мосгорсуд подтвердил прекращение производства о замедлении Telegram и WhatsApp*

Мосгорсуд согласился с завершением производства по делу о замедлении мессенджеров Telegram и WhatsApp*. 19 февраля были рассмотрены апелляционные жалобы на решение Таганского районного суда от 29 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Их подавали в связи с завершением производства по административному иску от Константина Л. и 105 соистцов. Ответчиком выступали Роскомнадзор и министерство цифрового развития РФ. Истцы требовали признать действия или бездействия вокруг замедления WhatsApp* и Telegram незаконными.

Вердикт суда первой инстанции оставили в силе. Решение вынесла апелляционная коллегия.

29 декабря 2025 года сообщалось, что Таганский районный суд Москвы прекратил производство по массовому административному иску к Роскомнадзору и Минцифры РФ. У заявителя не было полномочий для подачи иска для защиты прав владельцев Telegram и WhatsApp*.

Иск подал активист из Калуги Константин Л. Он представлял себя и интересы группы из 105 человек.

В иске Константин Л. просил суд снять ограничения на аудиозвонки в Telegram и WhatsApp*, которые ввел Роскомнадзор. В ведомстве отмечали, что оба мессенджера якобы применяют аферисты для преступлений. В результате ограничения на звонки продолжили действовать.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, террористической и запрещена.

