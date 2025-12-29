Суд в Москве отказал в иске о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*

Первая известная попытка оспорить в суде блокировку голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* не дошла до рассмотрения по существу. Таганский районный суд Москвы прекратил производство по массовому административному иску к Роскомнадзору и Минцифры России, пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

В суде заявили, что основанием для такого решения стало отсутствие у заявителя необходимых полномочий. Суд установил, что истец «не представил доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp*».

Иск был инициирован активистом из Калуги Константином Л. Он выступал от своего имени и от имени группы из 105 человек, требуя отменить ограничения на аудиозвонки, введенные Роскомнадзором.

Такие ограничения были установлены регулятором по заявлению Роспотребнадзора. Ведомство аргументировало свои действия активным использованием указанных мессенджеров мошенниками для совершения преступлений.

Иск калужского активиста стал одной из первых публичных попыток оспорить данные меры в судебном порядке.

Таким образом, само ограничение на звонки остается в силе, а вопрос о его законности не был рассмотрен судом по существу.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.