В Госдуме предложили запретить одноразовые мангалы для шашлыков

По словам парламентария, после посиделок на природе граждане часто оставляют мангалы в лесу. Все это негативно влияет на экологию. Ситуацию поможет исправить полный запрет на дешевые устройства из тонкого металла.

При этом депутат Госдумы назвал верхом пошлости покупку шампуров и мангалов за 25 тыс. рублей. Готовить еду на таких невозможно, ведь они зачастую сделаны из дорогих материалов.

Милонов добавил, что вводить ГОСТ на шампуры и мангалы также не стоит, так как это повлечет за собой сильный рост цен. И тогда позволить себе «поездку на шашлычки» смогут далеко не все.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.