Колодец, шум, шашлыки, неосвоение участка: за что могут оштрафовать дачника в 2025 году

За какие правонарушения и на какую сумму могут оштрафовать владельца дачного участка, читайте в материале РИАМО.

За жарку шашлыка около дома Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори Жарить шашлык на своем участке можно на расстоянии не менее 5 метров от строений. Если дачник планирует приготовить еду на костре, место разведения огня должно располагаться не ближе 50 метров от построек, на расстоянии не менее 30 м от лиственных и не менее 100 м – от хвойных деревьев. Также в радиусе двух метров от мангала нельзя держать сухостой, воспламеняющиеся и горючие материалы. В противном случае можно получить штраф от 5 до 10 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ).

За неправильное сжигание мусора Фото - © Андрей Пустякин / Фотобанк Лори Сжигать мусор разрешается на специально оборудованных площадках, очищенных от сухой травы. На нее устанавливается металлическая емкость с устойчивым дном объемом не более 1 кубического метра (бочка, бак) или выкапывается яма не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре. Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. Запрещено сжигать мусор в следующих случаях: если участок расположен на торфяных почвах;

при действии особого противопожарного режима;

под кронами деревьев хвойных пород в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы и другие отверстия, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при превышении установленных значений скорости ветра. Штраф за нарушение этих правил составляет от 5 до 15 тысяч рублей. А если в регионе действует особый противопожарный режим — от 10 до 20 тысяч рублей.

За отсутствие регистрации построек Фото - © Зацепина Галина / Фотобанк Лори С 1 марта 2025 года в России вступили в силу поправки в Земельный кодекс и в Федеральный закон о садоводстве и огородничестве. Граждане обязаны зарегистрировать в Росреестре все возведенные на участке объекты (жилой дом, баня, гараж и т.д.), если они имеют фундамент. После регистрации собственник должен будет платить налог в размере от 0,2% до 0,3% от кадастровой стоимости капитальной постройки. В случае, если собственник игнорирует правила регистрации в течение нескольких лет предполагается взыскание задолженности за все неоплаченные годы плюс штраф в размере 20% от этой суммы.

За неосвоение участка Фото - © Сергей Яковлев / Фотобанк Лори С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, который устанавливает для собственника земельного участка предельный срок на освоение земли – три года. Освоение земельного участка предполагает: восстановление или снос ветхих или разрушающихся построек;

вывоз мусора;

устранение сорняков;

иссушение заболоченных территорий или увлажнение иссушенных;

высадка цветов, овощей, плодовых деревьев или кустарников;

возведение дома или хозяйственных построек. За нарушение взимается штраф в размере от 1% до 1.5% кадастровой стоимости участка (но не менее 20 тыс. руб.).

За мусор на участке Фото - © Юрий Шурчков / Фотобанк Лори Отходы нужно собирать и утилизировать. Закапывать мусор в землю и складировать на участке запрещено. Нарушителя ждет штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей или от 3 до 5 тысяч за повторное нарушение. Также захламление дачного участка мусором могут квалифицировать как использование его не по назначению. В таком случае штраф составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей (статья 8.8 КоАП РФ).

За нарушение тишины Фото - © Siarhei Starastau / Фотобанк Лори Самыми распространенными нарушениями для дачников являются: крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;

проведение земляных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств;

производство работ по благоустройству земельных участков, земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно–погрузочных либо иных хозяйственных работ на земельных участках;

непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя или другого шума, исходящего от питомца, при его содержании, в том числе на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, или выгуле;

непринятие собственником транспортного средства или лицом, использующим его, мер по отключению звуковых сигналов неоднократно сработавшей охранной сигнализации автомобиля, а также неоднократное использование звуковых сигналов или создание иного шума с использованием транспортного средства и т. п. Размер штрафа за нарушение тишины в неположенное время зависит от региона. Например, в Московской области за нарушение покоя в рабочие дни с 21:00 до 08:00, в выходные дни – с 22:00 до 10:00 могут оштрафовать на сумму от одной до трех тысяч рублей (ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях).

За открытое хранение удобрений Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори Хранить удобрения нужно в закрытых помещениях. А навоз, компост и перегной нужно держать в закрытой яме с герметичными стенами. Нарушение этих правил могут квалифицировать как нанесение вреда окружающей среде и наказать штрафом в размере от одной тысячи рублей по статье 8.3 КоАП РФ.

За мойку автомобиля Многие дачники считают, что на своем участке можно делать все что угодно. Например, мыть автомобиль. Однако это запрещено, поскольку грязь и технические жидкости могут попасть в почву и загрязнить еще и соседние участки. Нарушителя ждет штраф за нецелевое использование участка от 10 тысяч рублей.

За неправильную парковку автомобиля Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори Нарушением будет и парковка автомобиля на берегу водоема. Согласно статье 65 Водного кодекса РФ, полоса водоохранной зоны в зависимости от типа водоема (ручей, река, озеро или море) составляет от 50 до 500 метров. Ближе подъезжать нельзя. В противном случае могут оштрафовать на сумму от 3 до 4,5 тысяч рублей (статья 8.42 КоАП РФ).

За неухоженный участок и сорняки Фото - © Dmitry29 / Фотобанк Лори Наличие на участке сорных растений может быть расценено как нецелевое использование участка. Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации», к таким растения относятся: многолетние сорные растения (среди которых – пырей ползучий, хвощ полевой, колосняк ветвистый (острец), свинорой пальчатый, сорго алеппское (гумай), сныть обыкновенная, лютик ползучий, борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная, мята полевая, чина клубненосная, тростник южный, полевые осот и бодяк, все виды молочая, горчак розовый, вьюнок полевой (березка), атарский и компасный латуки, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная);

малолетние сорные растения (включая: овес пустой (овсюг), плевелы, ежевник петушье (куриное) просо, зеленый и сизый мышей, мятлик однолетний, марь белая, солянки южная и холмовая, мокрица, горчица полевая, капуста полевая, редька дикая, конопля, гречиха татарская, пикульники, череда трехраздельная, ромашка пахучая, лебеда татарская, подсолнечник сорно-полевой, просо сорное, мак-самосейка, пастушья сумка обыкновенная, фиалка полевая, чертополохи, белена черная, ромашка непахучая и т. п.);

сорные растения-паразиты (заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская);

карантинные сорные растения (бузинник пазушный (ива многолетняя), ипомея плющевидная и ямчатая, паслен каролинский и линейнолистный, подсолнечник реснитчатый, стриги, ценхрус малоцветковый, череда волосистая, амброзия многолетняя, полыннолистная и трехраздельная, горчак ползучий, паслен колючий и трехцветковый, повилики, прострел (подснежник, сон-трава), горицвет весенний, вороний глаз, волчеягодник, копытень, чемерица и другие). Нарушение правил борьбы с сорняками влечет предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей.

За выращивание запрещенных растений Фото - © Александр Тараканов / Фотобанк Лори Более грубым нарушением, чем наличие сорняков, является разведение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. К ним относятся: банистериопсис каапи;

гармала;

голубой лотос;

грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;

диплоптерис кабрерана;

ибога;

ипомея трехцветная;

кактус, содержащий мескалин, и другие виды кактуса, содержащие мескалин;

кат;

кокаиновый куст;

конопля;

мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства;

мимоза хостилис;

митрагина прекрасная – Кратом;

психотрия зеленая;

роза гавайская;

турбина щитковидная;

шалфей предсказателей;

эфедра. Согласно статье 231 УК РФ, разведение этих растений наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

За колодец или скважину Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Если колодец или скважина глубже 5 метров и построены без соответствующей лицензии на пользование недрами, а вода используется в объеме, превышающем 100 кубометров в сутки, то придется заплатить в размере от трех до пяти тысяч рублей (статья 7.3 КоАП РФ).

За неправильно установленный туалет Фото - © Vladimir Vikhrov / Фотобанк Лори Туалет на дачном участке должен располагаться на расстоянии не менее 8 метров от колодца, 12 метров от других построек и 2 метров от забора. В нем должен находиться герметичный бак, препятствующий проникновению отходов жизнедеятельности на другие участки. За нарушение данных требований владельца участка могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

За слишком плотную застройку Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори За плотную застройку владельцев дач могут наказать и обязать снести строения по КоАП РФ, а также по ст. 222 ГК РФ. По закону, до границ соседнего участка должно быть расстояние не менее трех метров. До деревьев и сараев — не менее четырех метров. Также запрет действует на возведение зданий выше трех этажей на дачных участках. Они тоже попадают под снос. Недопустимы ограждения выше 1,8 м и установка деревянных заборов на расстоянии менее 8 м от дома.

За самозахват земли соседа Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Нередко владельцы участков решают перенести забор самостоятельно, еще и захватив часть территории соседнего участка. Граница между участками должна проходить согласно межеванию данной территории. За нарушение границ предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей (статья 7.1 КоАП РФ). Кроме того, с 1 марта 2025 года вступили в силу поправки в ст. 26 закона «О государственной регистрации недвижимости». Участок, границы которого не внесены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), нельзя будет зарегистрировать или продать.