В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября, сообщает РИА Новости .

Предполагается, что сумма должна покрывать расходы на приобретение учебных пособий, формы, канцелярских принадлежностей.

Согласно законопроекту, на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет предлагается выплачивать по 28,7 тыс. рублей. Студентам вузов и техникумов — от 14,3 тыс. до 21,5 тыс. рублей. Детям из малоимущих семьей — по 43 тыс. рублей.

На одного ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет предлагается выплачивать 50,2 тыс. рублей и 21,5 тыс. рублей — до достижения 28-летнего возраста.

В преддверии 1 сентября родители начинают подготовку к школе. Средняя стоимость «школьного набора» в 2025 году уже составляет более 7000 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году. Стало известно, как собрать портфель школьнику и не разориться.

Так, в магазине с отделом канцтоваров цены не радуют. Гуашь 12 цветов стоит 330 рублей, пластилин — 200 руб., самая дешевая тетрадь 12 листов в мягкой обложке — 20 руб., один обычный ластик — 40 руб., общая тетрадка 96 листов — 320 руб. Например, тетрадей обычному ученику средней школы потребуется несколько, а цена уже превышает 500 рублей.