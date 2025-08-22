Стало известно, сколько стоит корзина для школьника к 1 сентября 2025 года

В 2025 году канцелярия для ребенка в школу обойдется в 5000-7000 рублей

В преддверии 1 сентября родители начинают подготовку к школе. Средняя стоимость «школьного набора» в 2025 году уже составляет более 7000 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году. Стало известно, как собрать портфель школьнику и не разориться, сообщает сайт МК.Ru .

Так, в магазине с отделом канцтоваров цены не радуют. Гуашь 12 цветов стоит 330 рублей, пластилин — 200 руб., самая дешевая тетрадь 12 листов в мягкой обложке — 20 руб., один обычный ластик — 40 руб., общая тетрадка 96 листов — 320 руб. Например, тетрадей обычному ученику средней школы потребуется несколько, а цена уже превышает 500 рублей.

На маркетплейсах можно найти типичные, неяркие товары, которые будут закрывать базовые потребности и за умеренную стоимость. Например, набор из 10 тетрадей 12 листов модно найти за 100 рублей, такой же набор в линейку обойдется еще дешевле. Наборы из двенадцати шариковых ручек тоже стоят меньше двухсот рублей.

А вот уже более интересная и продвинутая канцелярия уже будет сильно дороже. Бумага для акварели, гуаши, черчения, альбомы для рисования стоят на маркетплейсах в районе 400–500 рублей. Цветные карандаши можно найти в диапазоне 300–500 руб. Полная корзина для школьника таким образом обойдется в 5000-7000 рублей.