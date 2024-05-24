В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

Вице-спикер ГД Борис Чернышов выдвинул предложение об уменьшении продолжительности рабочей пятницы на два часа для женщин. Обращение он направил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, сообщает РИА Новости .

Чернышов указал на данные статистики, где утверждается, что 49% рабочей силы в РФ приходится именно на женщин. Кроме того, вице-спикер подчеркнул растущую продолжительность рабочей недели в России, которая увеличилась до 38 часов 30 минут в начале 2023 года, установив максимальную планку за последнее десятилетие.

Увеличение рабочих часов Чернышов связал с ростом трудовой активности женского пола, рабочая неделя которого выросла на 27 минут, тогда как у мужчин она увеличилась лишь на 4 минуты. При этом женщины следят за домашним уютом, а также ухаживают за детьми.

В официальном письме вице-спикера Госдумы, направленном Котякову, говорится о рассмотрении инициативы установления сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин. Притом их заработная плата не должна уменьшиться.

В обращении Чернышов отметил, что принятие данной инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что в положительном ключе скажется на демографии.

Если данное предложение будет принято, то оно станет обязательной мерой для всех, кроме частных компаний, где будет носить лишь рекомендательный характер.

Ранее в Госдуме выдвинули предложение о запрете ношения никабов в РФ. Это объяснили вероятностью нарастания террористической угрозы.