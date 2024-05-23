«Как шахидки из „Норд-Оста“»: в Госдуме призвали запретить ношение никабов в РФ

Депутат Матвеев считает, что ношение никабов в России нужно запретить

Депутат Госдумы Михаил Матвеев полагает, что в России необходимо ввести запрет на ношение никабов и иных религиозных одежд. Депутат объяснил свою идею ситуацией с нарастанием террористической угрозы, сообщает «ФедералПресс» .

Матвеев утверждает, что сейчас боевики могут спокойно ходить по Москве, укутавшись в никаб — женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. По мнению парламентария, ввести запрет на ношение такой одежды необходимо, однако не стоит связывать его с конфессиальными соображениями.

«У многих никабы ассоциируются с шахидками, которые совершали теракт в „Норд-Осте“, и с другими проявлениями радикального исламистского толка», — считает депутат Госдумы.

Законодатель заявил, что носящий никаб человек не только не позволяет себя идентифицировать, но и бросает вызов светскому обществу.

Тем не менее, как добавил Матвеев, в РФ с малой долей вероятности примут запрещающий никабы закон. Для этого соответствующую инициативу должна проявить власть.