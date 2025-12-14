сегодня в 06:25

В Госдуме предложили проверить законность роста цен на сотовую связь

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов выступили с предложением проверить законность решения операторов мобильной связи об одновременном повышении цен на услуги, пишет РИА Новости .

Они направили обращение на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского.

В тексте обращения есть содержится просьба провести проверку деятельности операторов сотовой на предмет соблюдения законодательства о защите конкуренции.

Также депутаты просят главу ФАС прокомментировать целесообразность снижения стоимости услуг связи или возврата денежных средств клиентам в случае ограничения связи по независящим от них причинам.

Ранее на территории Санкт-Петербурга наблюдались перебои в работе сотовых сетей и мобильного интернета. Местные жители жаловались. на невозможность воспользоваться мобильной связью и интернетом. У ряда пользователей «отвалилось» и телевидение.

В Москве и ряде других регионов России также массово жаловались на проблемы с интернетом.

