В Госдуме подготовили единые требования к домашним заданиям в школах РФ

Депутаты Госдумы предложили создать правила к составлению домашних заданий для школьников. Комитет ГД по просвещению хочет разработать типовое положение по этому вопросу, сообщает РБК .

Данное положение должно содержать единые требования для всех школ по домашнему заданию для учеников. Этот документ, по мнению парламентариев, должен определить школьные предметы, для изучения которых выполнение домашнего задания обязательно, а еще исключить формальный подход к определению его содержания и объема.

Письмо, касающееся данных предложений, комитет направил в министерство просвещения 15 августа. При этом в пресс-службе Минпросвещения не стали его комментировать.

Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, из-за высокой нагрузки на школьников возник вопрос об отмене домашних заданий. При этом у учеников сегодня есть новые возможности для их формального выполнения домашней работы, например, они могут использовать для этого ИИ.

Глава комитета по просвещению ГД Ирина Белых подчеркнула, что профильные депутаты и до этого направляли предложения в министерство. Но оно дает очень обтекаемый ответ о работе по этому вопросу. Парламентарии намерены добиться четкого ответа.

По словам Белых, домашнее задание для детей должно быть четким, понятным и не обременять семью. Кроме того, оно должно основываться на пройденном в классе с учителем материале. А чтобы «обойти» использование ИИ при выполнении на дому, ученика нужно попросить объяснить, как было сделано то или иное задание.