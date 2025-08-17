В Госдуме подготовили единые требования к домашним заданиям в школах РФ
Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори
Депутаты Госдумы предложили создать правила к составлению домашних заданий для школьников. Комитет ГД по просвещению хочет разработать типовое положение по этому вопросу, сообщает РБК.
Данное положение должно содержать единые требования для всех школ по домашнему заданию для учеников. Этот документ, по мнению парламентариев, должен определить школьные предметы, для изучения которых выполнение домашнего задания обязательно, а еще исключить формальный подход к определению его содержания и объема.
Письмо, касающееся данных предложений, комитет направил в министерство просвещения 15 августа. При этом в пресс-службе Минпросвещения не стали его комментировать.
Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, из-за высокой нагрузки на школьников возник вопрос об отмене домашних заданий. При этом у учеников сегодня есть новые возможности для их формального выполнения домашней работы, например, они могут использовать для этого ИИ.
Глава комитета по просвещению ГД Ирина Белых подчеркнула, что профильные депутаты и до этого направляли предложения в министерство. Но оно дает очень обтекаемый ответ о работе по этому вопросу. Парламентарии намерены добиться четкого ответа.
По словам Белых, домашнее задание для детей должно быть четким, понятным и не обременять семью. Кроме того, оно должно основываться на пройденном в классе с учителем материале. А чтобы «обойти» использование ИИ при выполнении на дому, ученика нужно попросить объяснить, как было сделано то или иное задание.