Володин: опрос показал, что нагрузка на школьников избыточна, ее нужно снижать

Тема сильной нагрузки на школьников спровоцировала оживленную дискуссию. Большинство россиян считают, что нагрузка на учеников чрезмерная и ее нужно снижать, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Появилась идея поменять подходы к домашнему заданию в школах России. Один из вариантов — исключение формализма в процессе его выполнения, например, недопущение применения искусственного интеллекта и иных программ, поиска готовых ответов в Сети.

С иной стороны, предлагается сохранить домашнее задание для закрепления пройденного материала, развития навыков творческого подхода, критического мышления, анализа и самостоятельности. Госдума планирует рассмотреть разные мнения и выработать предложения по изменению ситуации.

Ранее Володин сообщил, что, по мнению большинства депутатов ГД, российские школьники перегружены учебой. Он предложил отменить домашнее задание и попросил подписчиков высказать мнение на эту тему. По данным политика, ученики вынуждены проводить за выполнением заданий вне школы 8-10 часов в день.