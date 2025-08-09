Володин запустил опрос об отмене домашних заданий для школьников

Большинство депутатов Госдумы считают, что российские школьники перегружены учебой, поэтому было предложение отменить им домашние задания. Спикер ГД Вячеслав Володин попросил своих подписчиков в Telegram-канале обсудить эту тему.

Он уточнил, что в среднем школьники проводят за учебой по 8-10 часов в день. Несмотря на признание проблемы в правительстве, конкретных предложений для ее решения не выработано.

По словам Володина, в Госдуме планируют обсудить данную тему в следующем месяце.

«В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий», — написал председатель нижней палаты парламента.

Он считает, что этот вопрос актуален еще и потому, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии ИИ, поиск готовых ответов в Сети и многое другое. В итоге домашняя работа часто превращается в пустую трату времени.

Депутат отметил, что мировой опыт различен в подходах к самостоятельной работе школьников. В некоторых странах домашние задания носят исследовательский и творческий характер, поэтому ребенок получает навыки более глубокого изучения тем и формирует у себя критическое мышление.

Володин попросил россиян высказаться, насколько, по их мнению, эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде, по каким школьных предметам оно нужно и в какой форме, а также где домашнее задание должно выполняться: в школе после уроков или дома.