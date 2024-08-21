В Госдуме поддержат законопроект о выплатах супругам за длительный брак

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала о готовности поддержать обновленный проект закона о выплатах супругам за 20 и более лет брака, пишет РИА Новости .

Она отметила, что планируется представить доработанный законопроект.

«Он попадёт в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моём лице они её найдут», — сказала депутат.

По ее словам, нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак, поэтому она положительно смотрит на эту инициативу.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение граждан за вступление в брак и его продолжительность, отклонили в том числе, потому что в ряде регионах такая мера уже действует.