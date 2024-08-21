Нилов объяснил причины отклонения законопроекта о выплатах за долгий брак

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение граждан за вступление в брак и его продолжительность, отклонили в том числе, потому что в ряде регионах такая мера уже действует, сообщает RT.

Он также отметил, что в некоторых регионах «бюджет не позволяет».

«Почему люди, если они проживают не в тех регионах, где такие меры могут быть оказаны, где такой знак внимания оказывается по случаю продолжительной совместной жизни, почему они должны страдать», — сказал депутат.

По его словам, в Год семьи подобные меры поддержки были бы уместны.

Ранее юрисконсульт столичного Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов сообщил РИАМО, что право на наследство — одна из практичных причин прервать холостяцкую жизнь и заключить брак.