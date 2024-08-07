Право на наследство — одна из практичных причин прервать холостяцкую жизнь и заключить брак, сообщил РИАМО юрисконсульт столичного Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов.

7 августа отмечается Международный день холостяка. Он посвящен неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Есть у него и другие названия– День одиночек, День одиноких сердец.

«Когда пара только вступает в отношения, впереди ее ждет счастливая жизнь вместе. Наталья прожила 18 лет вместе со своим партнером под одной крышей — в квартире мужчины. Союз был крепким и надежным, официально регистрировать брак они не планировали. Но случилось несчастье, мужчина погиб. Общих детей у них с Натальей не было, поэтому квартира перешла наследникам первой очереди — детям мужчины от первого брака», — привел пример Иванов.

Он добавил, что если бы Наталья состояла в официальном браке, то была бы наследником первой очереди и могла бы претендовать на долю в жилом помещении. Похожая история произошла не только с ней.

«Например, с аналогичным вопросом к нам обращался мужчина, чьи отношения не были зарегистрированы, из-за чего в бывшей квартире ему сохранили прописку, но в возможности проживания отказали. В такой ситуации могло бы помочь завещание, но увы, мало кто задумывается об оформлении этого документа заранее», — отметил юрист.

По его словам, специалисты центра помогли Наталье в непростой ситуации — ей предоставили возможность временного проживания в одном из отделений учреждения, оказали сопровождение при трудоустройстве. Сейчас она благополучно работает, что позволит ей в дальнейшем самостоятельно снимать квартиру.