В Госдуме объяснили, почему на самом деле замедляют Telegram

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с Газета.ru сказал, что считает правильным еще одно замедление мессенджера Telegram Роскомнадзором.

Роскомнадзор своими действиями напомнил Telegram, что мессенджер выборочно соблюдает законы РФ. Эти шаги правильные, считает парламентарий.

Telegram сотрудничает с Роскомнадзором по некоторым вопросам. Однако 70% требований по-прежнему не выполняются, отметил Свинцов.

Так, Telegram не блокирует каналы с фейковой информацией, которая быстро распространяется. Фактически это манипулирование финансовыми рынками, считает депутат.

«Это вообще-то уголовное преступление. Telegram фактически является сообщником, потому что знает, кто там за этими аккаунтами. В Соединенных Штатах за такое манипулирование можно получить пожизненный срок, а иногда 150 лет тюремного заключения», — сказал парламентарий.

Народный избранник предложил Telegram поступить так же, как TikTok. Мессенджеру нужно учредить отдельное юрлицо для России. Затем передать властям РФ соответствующие лицензии.

10 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что против сервисов, которые периодически игнорируют законы РФ, вводят поэтапные ограничения. Но их можно снять, если нарушений не будет. В числе таких сервисов есть и Telegram, который не устранил проблемы. Мессенджер не следует законодательству РФ. Также он не защищает персональную информацию пользователей.

