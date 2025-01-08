В Госдуме назвали сумму, за которую начислят россиянам 1 пенсионный балл

Чтобы получить один пенсионный балл, россиянам нужно в течение года заработать не менее 275 900 рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, сообщает RT .

«Важным критерием (для начисления пенсионных баллов — ред.) для этого станет заработок: чтобы заработать один пенсионный балл, граждане должны получать не менее 275 900 рублей за год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек. Этот показатель играет ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий», — пояснил депутат.

Размер пенсионных выплат напрямую зависит от количества накопленных за время работы пенсионных баллов — чем их больше, тем выше будет страховая пенсия.

Чаплин напомнил, что не только трудовой стаж влияет на формирование пенсии — в расчет также берутся особые жизненные периоды, например, время воинской службы или период ухода за ребенком до 1,5 лет. При этом для оформления страховой пенсии в 2025 году необходимо накопить как минимум 30 пенсионных баллов за весь период трудовой активности.

Ранее сообщалось, что в России в 2026 и 2027 годах дважды проиндексируют пенсионные выплаты всех категорий граждан, которые получают соответствующие начисления. Отмечается, что пенсии могут вырасти до размера фактической инфляции в стране.