В Госдуме назвали средний размер социальных пенсий с апреля

Депутат Госдумы Наталия Полуянова рассказала, что средний размер социальных пенсий в РФ с 1 апреля составит 16 590 рублей, сообщает РИА Новости .

«Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью», — отметила депутат.

Увеличение выплат превысит текущий уровень инфляции, отметила парламентарий.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Индексация затронет почти 4,3 человек.

Министр добавил, что из 4,3 млн человек примерно 3,6 млн получают социальные пенсии, а около 700 тыс. граждан — государственное пенсионное обеспечение.

