сегодня в 17:56

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Индексация затронет почти 4,3 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров», — сказал Котяков.

Министр добавил, что из 4,3 млн человек примерно 3,6 млн получают социальные пенсии, а около 700 тыс. граждан — государственное пенсионное обеспечение.

В Минтруде добавили, что социальные пенсии предназначены для граждан, не имеющих достаточного трудового стажа для получения страховых пенсий из-за различных жизненных обстоятельств. Если социальная пенсия оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в его регионе, ему предоставляется социальная доплата.

