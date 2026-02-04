Матерям-героиням из Москвы и Подмосковья назначили новые меры соцподдержки

Государство расширяет меры социальной поддержки для многодетных матерей. Особое внимание уделяется женщинам, удостоенным ордена «Мать-героиня» за рождение и воспитание десяти и более детей. В Московском регионе проживает 9 таких матерей, и Отделение Социального фонда уже назначило им новые виды помощи, сообщила пресс-служба отделения СФР по Москве и Московской области.

Эти женщины имеют право на тот же набор социальных услуг, что и Герои Труда. Ключевой мерой является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С 1 февраля после индексации на 5,6% ее размер составляет 76,4 тыс. рублей. Также существует возможность заменить часть денежной выплаты набором социальных услуг (НСУ), в который входят льготы по ЖКХ, бесплатный проезд, обеспечение лекарствами и санаторно-курортное лечение.

Кроме того, с 1 января 2025 года неработающие пенсионерки со званием «Мать-героиня» могут получать дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги в размере 36,6 тыс. рублей. Эта выплата также индексируется, следующее повышение запланировано на 1 апреля 2026 года. В Московском регионе пенсию получают 4 мамы-героини.

Для данной категории граждан предусмотрен досрочный выход на пенсию — в 50 лет. А с 2026 года в страховой стаж будут включаться периоды ухода за всеми детьми до достижения ими полутора лет, включая пятого, шестого и последующих.

«Воспитание детей — это большой труд и огромная ответственность. Сегодня государство оказывает многодетным мамам особое внимание и всестороннюю поддержку. Одна из новых законодательных инициатив в интересах женщин — дополнительные меры социальной помощи мамам-героиням, воспитывающих десять и более детей. Всего в Московском регионе проживает 9 матерей с высоким статусом. Некоторые меры поддержки Отделение назначает проактивно. Только для установления к пенсии дополнительного ежемесячного материального обеспечения маме-героине необходимо подать заявление», — отметил заместитель управляющего Отделением Социального фонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или подписаться на официальные страницы фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Telegram.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.